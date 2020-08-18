خبيرامريكي : آلية الزناد هي الاخرى لن تحقق احلام ترامب

واضاف كيمبال اليوم الثلاثاء في حوار خاص مع ارنا ان نتيجة التصويت لم تكن عجيبة بل المهم ماهي الخطوة اللاحقة التي ستتخذها امريكا و بين انها ستلجأ الى تفعيل آلية الزناد المنصوص عليها في القرار 2231 كي يتم التمديد بموجبها وقال بما ان امريكا خرجت من الاتفاق النووي فمن الناحية الحقوقية لايحق لها القيام بذلك , وهذا ما يتفق عليه باقي اعضاء الاتفاق النووي .

واعرب عن اعتقاده بان الحكومة الايرانية ترى الاسابيع القادمة بانها ستكون مصيرية كي لا تتغير خلالها رؤية اعضاء مجلس الامن الدولي .

واكد الخبير الامريكي ان تفعيل آلية الزناد لن تحقق احلام ترامب كما حدث بالنسبة لتمديد حظر بيع السلاح لايران و ان فشل القرار الامريكي في مجلس الامن اثبت ان السياسة الامريكية لاتحظى بدعم دولي .

ومنيت اميركا بفشل ذريع يوم الجمعة في مجلس الامن الدولي في محاولتها الرامية لتمديد الحظر التسليحي على ايران الذي ينتهي في اكتوبر القادم.

وعارضت روسيا والصين مسودة القرار الاميركي، فيما امتنعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا و 8 أعضاء آخرين عن التصويت.

وكانت الولايات المتحدة وجمهورية الدومينكان، هما الدولتان الوحيدتان بين أعضاء المجلس الـ 15 اللتان صوتتا لصالح مسودة القرار.

يذكر ان الحظر التسليحي الذي فرض على ايران وفق القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي حول الاتفاق النووي عام 2015 ينتهي في اكتوبر القادم.

یذكر ان القرار 1929 الصادر عن مجلس الامن الدولی فی 9 حزیران عام 2010 اقر اجراءات حظر اقتصادیة شدیدة ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ولكن فی العام 2015 وبعد التوصل الي الاتفاق النووی بین ایران ومجموعة '5+1' تمت المصادقة علیه فی مجلس الامن وصدر علي اثره القرار 2331 الذی الغي القرارات الست السابقة له ضد ایران والتی ادت الي فرض اجراءات حظر واسعة بشان القضیة النوویة.

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