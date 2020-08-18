١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١:٣٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83912089
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روحاني: سيتم الإعلان عن خارطة الطريق الاقتصادية للبلاد للعام الثامن خلال أسبوع الحكومة

روحاني: سيتم الإعلان عن خارطة الطريق الاقتصادية للبلاد للعام الثامن خلال أسبوع الحكومة

طهران/ 18 آب/ ارنا - اعلن الرئيس حسن روحاني عن اعداد وثيقة استراتيجية "خارطة الطريق الاقتصادية للبلاد" للعام الثامن لحكومة "التدبير والأمل"، وقال ان تطبيق هذه الوثيقة التي سيعلن عنها في اسبوع الحكومة (يبدأ 23 اغسطس الجاري) سيساهم في ازدهار الانتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية .

و تطرق الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة، إلى النجاحات التي حققتها الحكومة في منع العدو من تحقيق أهدافه الرامية الى الاخلال بالتنمية الاقتصادية في البلاد من خلال الحرب الاقتصادية .

واضاف روحاني إن الحكومة، ومن خلال صياغة خارطة الطريق هذه وتحديد هدف محدد للعام المقبل، تسعى إلى خلق تماسك وحركة منهجية وتكامل للموارد المالية لجميع المؤسسات إلى جانب أقصى مشاركة للشعب من أجل تحقيق السلام والاستقرار فضلا عن تمهيد الطريق امام التنمية والتقدم.

الجدير بالذكر ان فعاليات اسبوع الحكومة تنطلق بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستشهاد محمد علي رجائي والشهيد محمد جواد باهنر في اغسطس 1981، من ( 2- 8 شهریور) 23 الي 29 اغسطس، من كل عام تكریما لذكري الشهیدین رجائی وباهنر.

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