أية الله التسخيري يلبي دعوة ربه

وكان آية الله محمد علي التسخيري من مواليد 1944 في النجف الاشرف ينحدر والده علي أكبر التسخيري من منطقة مازندران بشمال إيران وكان قد بدأ دراسته الحوزوية في النجف الاشرف.

وفي العام 1971 هاجر الفقيد آية الله تسخيري من مدينة النجف الاشرف الى مدينة قم في ايران، وبعد انتصار الثورة الاسلامية تولى العديد من المسؤوليات منها العضوية في مجلس خبراء القيادة ومستشار قائد الثورة الاسلامية في الشؤون الثقافية للعالم الاسلامي ومساعد مدير مكتب قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية ورئاسة رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية والامانة العامة للمجمع العالمي لاهل البيت (ع) والامانة العامة للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية.

وكان الأمين العام السابق لـ المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية. وكان يعد من الشخصيات الإسلامية الداعية للتوفيق بين السنة والشيعة ومناهضة التكفير.

وكتب و ترجم أية الله التسخيري عشرات الكتب ومئات المقالات ومنها محاضرات في العلوم القرانية والاقتصاد الاسلامي والقواعد الاصولية والفقهية على مذهب الامامية وتفسير القران الكريم في ثلاث مجلدات.

انتهى** 1453