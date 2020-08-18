ضبط ما يزيد عن طن من المخدرات جنوب شرقي البلاد

وقال طاهري إن ضباط شرطة مكافحة المخدرات في سيستان وبلوجستان وبفضل اشرافهم الاستخباراتي وعملياتهم الواسعة رصدوا عصابة تهريب للمخدرات وتلقوا معلومات بشأن محاولتهم نقل كمية هائلة من المخدرات إلى مقاطعة الخاش.

واضاف العميد طاهري، ان اعضاء العصابة وقعوا في كمين قوات الشرطة وتم القاء القبض على مهرب للمخدرات وضبط طن و153 كغم من انواع المخدرات ، لافتا الی ان الاشتباك مع افراد العصابة اسفر ايضا عن مصادرة كميات من العتاد الحربي.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عام 2020 الى أن إيران اكتشفت 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهيروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

انتهى