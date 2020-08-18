١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٣:٤٠ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83912295
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السفير الايراني يطالب بريطانيا بالاعتذار من الشعب الايراني

السفير الايراني يطالب بريطانيا بالاعتذار من الشعب الايراني

لندن / 18 اب / اغسطس/ ارنا – تزامنا مع انقلاب 19 آب/اغسطس عام 1953 الذي اطاحت المخابرات البريطانية والامريكية بحكومة محمد مصدق طلب سفير ايران لدى لندن من حكومة بريطانيا الاعتذار من الشعب الايراني وقال : ألم يحن الوقت لاعتذار بريطانيا من الشعب الايراني وتعويض ما فات ؟

وكتب السفير " حميد بعيدي نجاد " في تغريده على صفحته الخاصة بتويتر اليوم الثلاثاء :مضى 67 عاما على الانقلاب الامريكي ضد حكومة الدكتور مصدق ,،ان بريطانيا كان لها دور مؤثر في الانقلاب وتشير الى ذلك الوثائق التي تم نشرها .

واضاف بعيدي نجاد : ان الحكومة البريطانية امتنعت لهذا اليوم عن تقديم اعتذار بسيط للشعب الايراني , متسائلا ،ألم يحن الوقت لاعتذار بريطانيا من الشعب الايراني وتعويض ما فات ؟

يذكر ان الانقلاب على رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا محمد مصدق في العام 1953 كان مدبرا ومخططا له من قبل عناصر المخابرات البريطانية والمخابرات الأمريكية، اطلقت المخابرات البريطانية على العملية اسم عملية التمهيد (Operation Boot) بينما اطلقت المخابرات الأمريكية على العملية اسم مشروع أياكس/أجاكس (TPAJAX Project).

انتهى**م م**

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