السفير الايراني يطالب بريطانيا بالاعتذار من الشعب الايراني

وكتب السفير " حميد بعيدي نجاد " في تغريده على صفحته الخاصة بتويتر اليوم الثلاثاء :مضى 67 عاما على الانقلاب الامريكي ضد حكومة الدكتور مصدق ,،ان بريطانيا كان لها دور مؤثر في الانقلاب وتشير الى ذلك الوثائق التي تم نشرها .

واضاف بعيدي نجاد : ان الحكومة البريطانية امتنعت لهذا اليوم عن تقديم اعتذار بسيط للشعب الايراني , متسائلا ،ألم يحن الوقت لاعتذار بريطانيا من الشعب الايراني وتعويض ما فات ؟

يذكر ان الانقلاب على رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا محمد مصدق في العام 1953 كان مدبرا ومخططا له من قبل عناصر المخابرات البريطانية والمخابرات الأمريكية، اطلقت المخابرات البريطانية على العملية اسم عملية التمهيد (Operation Boot) بينما اطلقت المخابرات الأمريكية على العملية اسم مشروع أياكس/أجاكس (TPAJAX Project).

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