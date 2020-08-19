السيد عمار الحكيم يعزي بوفاة آية الله محمد علي تسخيري

وقال السيد الحكيم في بيان تلقت "ارنا" نسخة منه إنه "بمزيد من الحزن والأسى ننعى علما من اعلام الحوزة العلمية المباركة سماحة آية الله المرحوم الشيخ محمد علي التسخيري "قدس سره الشريف" رئيس المجلس الأعلى للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية".

واضاف السيد الحكيم ان "الفقيد من الشخصيات الإسلامية الراعية للتقريب بين المذاهب الإسلامية ومناهضة التكفير داخل إطار العالم الإسلامي بمذاهبه المتعددة".

متابعاً: "وبهذا المصاب الجلل نتقدم الى الجمهورية الاسلامية قيادة وحكومة وشعبا سيما اسرة ومتعلقي الفقيد بالعزاء والمواساة سائلين العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

انتهى** 2018 ** 2342