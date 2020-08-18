١٨‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٦:٣٠ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83912557
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طهران تحث أميركا على إنهاء تواجدها الكارثي في أفغانستان على وجه السرعة

طهران تحث أميركا على إنهاء تواجدها الكارثي في أفغانستان على وجه السرعة

طهران/18 آب/أغسطس/إرنا- طالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، الولايات المتحدة بالتصرف بمسؤولية وإنهاء تواجدها الكارثي في أفغانستان على وجه السرعة، بدلا عن إلقاء اللائمة على الآخرين.

وفي تعليق له اليوم الثلاثاء على الإدعاءات الكاذبة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الأميركية حول دفع مبالغ من المال من قبل دول أخرى لجماعة طالبان من اجل قتل الجنود الامريكان في افغانستان، صرح خطيب زاده، ان اميريكا غارقة في مستنقع اوجدته لنفسها في أفغانستان و ان دماء الجنود الأمريكان تهدر على بعد آلاف الأميال من أرض وطنهم بسبب السياسات الخاطئة لحكام البيت الأبيض، والتي لم تسفر إلا عن سنوات من الحرب واراقة دماء الشعب الأفغاني المضطهد."

واضاف المتحدث باسم الخارجية: "إن الحكومة الأميركية لا تملك أي جواب لتقدمه لأسر جنودها الذين قتلوا في أفغانستان، تسعى من خلال اثارة الاجواء الاعلامية وراء التغطية على اخطائها في الحسابات في افغانستان" .

 وفي الختام،  دعا خطيب زاده امريكا  إلى التصرف بمسؤولية وإنهاء وجودها الكارثي في ​​أفغانستان على وجه السرعة، بدلا من إلقاء اللائمة على الآخرين.

انتهى**أ م د

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