علي ربيعي: أميركا مستمرة في سياسة التدخل التي تبنتها في إنقلاب 1953  

وفي إجابة خطية على أسئلة المراسلين اليوم الثلاثاء، أضاف ربيعي: انه لم يكن عن طريق الصدفة، إذ أن ترامب منذ الأيام الأولى من دخوله البيت الأبيض، بدأ يهاجم الإتفاق النووي من خلال مهاجمة الانتخابات ومهاجمة الطبيعة الديمقراطية لسيادة بلادنا، لكن الشعب الإيراني، إلى جانب المجتمع الدولي لقن الإدارة الأميركية درسا قاسيا. وها قد انكشف الآن قناع ترامب أمام محكمة الأمم المتحدة وعلى المسرح العالمي.

وفي معرض الإجابة على سؤال حول "وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالنسبة لإقتراح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن إقامة قمة إفتراضية لرؤساء مجموعة 5+1 صرح ربيعي، "كما أوضحنا سابقا، نحن على دراية بالنوايا الحسنة للسيد بوتين للحد من التوترات، لكننا نعلم في الوقت نفسه أن مثل هذا الاجتماع من غير المرجح أن يكون فعالا في غياب أي نوايا صادقة من الحكومة الأمريكية، وان وجهة نظر الجمهورية الإسلامية واضحة تماما".

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