لجنة الامن القومي الايرانية تصدر بيانا حول محاولات اميركا اليائسة لتفعيل آلية الزناد

وجاء في البيان الصادر، انه وفقا للمعايير الدولية فان اميركا بخروجها من الملحق الثاني للقرار 2231 وعدم تنفيذها التزامتها تجاه الشعب الايراني فانها لا تحظى بحق استخدام آلية حل الخلاف المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 من الاتفاق النووي، وان التفسير القانوني الذي قدمته اميركا لا يعتمد على اي اساس ويفتقد للوجاهة القانونية.

وأضاف البيان: ان ما تتوقعه الجمهورية الاسلامية الايرانية من دول مجلس الأمن الدولي هو مواجهة الأحادية الأمريكية والحفاظ على القوانين الدولية والحيلولة دون فرض أمريكا إرادتها على بقية الدول.

ودعت اللجنة، الجهاز الدبلوماسي الإيراني إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع اميركا من تفعيل الآلية.

وتابعت اللجنة: انه في حال تفعيل آلية الزناد، ينبغي على منظمة الطاقة الذرية الايرانية إعادة الأنشطة النووية إلى ما كانت عليه قبل الاتفاق النووي وتشغيل أجهزة الطرد المركزي من الاجيال 4 و6 و8 IR لتوفير حاجة البلاد لـ 190 الف سو (وحدة فصل) وكذلك الاسراع في تصنيع محرك الدفع النووي لاستخدامه في السفن البحرية.

وأبدت اللجنة استعدادها لاعداد القوانين اللازمة والمصادقة عليها للرد على واشنطن في حال تفعيل الآلية.

واعتبر البيان مواكبة الدول الاوروبية لاجراءات اميركا العدائية والاعتباطية بانها تمس سمعة هذه الدول وتؤدي الى إضعاف مصالحها، وقال، ان ايران تنصح هذه الدول بالامتناع عن مواكبة هذا الاجراء الاميركي.

انتهى ** 2342