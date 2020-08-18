١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٣:٤٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83912849
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السفير الايراني في فيينا يجري محادثات حول التعاون الاقتصادي مع مسؤولين من النمسا وسلوفاكيا

السفير الايراني في فيينا يجري محادثات حول التعاون الاقتصادي مع مسؤولين من النمسا وسلوفاكيا

لندن / 19 اب / اغسطس /ارنا- التقى السفير الايراني في فيينا عباس باقربور اردكاني مسؤولين من النمسا وسلوفاكيا للبحث معهما حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وهذين البلدين.

وكتب باقربور اردكاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الثلاثاء: لقد اجريت لقاء مثمرا جدا في مدينة براتسلافا مع بيتر ميهوك رئيس غرفة التجارة والصناعة السلوفاكية والرئيس الفخري لاتحاد غرف التجارة العالمي.

واضاف، انه تم الاتفاق على البحث عن المزيد من السبل لتقوية وتعميق العلاقات الاقتصادية بين ايران وسلوفاكيا.

كما اشار السفير الايراني الى لقائه محافظ البنك المركزي النمساوي وقال، انه تم خلال هذا الاجتماع التاكيد على تعميق العلاقات الودية بين ايران والنمسا.

واوضح بان من اهم القضايا الي نوقشت خلال الاجتماع، دراسة سبل تنمية العلاقات التجارية الثانية.

انتهى ** 2342

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