السفير الايراني في فيينا يجري محادثات حول التعاون الاقتصادي مع مسؤولين من النمسا وسلوفاكيا

وكتب باقربور اردكاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الثلاثاء: لقد اجريت لقاء مثمرا جدا في مدينة براتسلافا مع بيتر ميهوك رئيس غرفة التجارة والصناعة السلوفاكية والرئيس الفخري لاتحاد غرف التجارة العالمي.

واضاف، انه تم الاتفاق على البحث عن المزيد من السبل لتقوية وتعميق العلاقات الاقتصادية بين ايران وسلوفاكيا.

كما اشار السفير الايراني الى لقائه محافظ البنك المركزي النمساوي وقال، انه تم خلال هذا الاجتماع التاكيد على تعميق العلاقات الودية بين ايران والنمسا.

واوضح بان من اهم القضايا الي نوقشت خلال الاجتماع، دراسة سبل تنمية العلاقات التجارية الثانية.

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