العميد حاتمي: ازاحة الستار عن منجزات جديدة في يوم الصناعة الدفاعية

وقال العميد حاتمي في حوار مع التلفزيون الايراني مساء الثلاثاء، سنقوم بتدشين خط انتاج المحرك "اوج" وازاحة الستار عن محرك جديد سيحقق قفزة من الناحية التكنولوجية بمقدار جيل واحد على الاقل كما سنقيم معرضا للطائرات المسيرة عن طريق الفيديو كونفرانس بسبب ظروف كورونا.

واضاف، ان قداراتنا في مجال الطائرات المسيرة مؤثرة جدا للبلاد ويقول الغربيون بان ايران تحتل المرتبة ما بين الخامسة والسابعة في العالم.

وحول اطلاق الاقمار الصناعية الى الفضاء وقال، اننا نعد ضمن الدول التي تمتلك الدورة الفضائية الكاملة ولنا خلال العام الجاري خطة بحثية للطلاق وبما انها بحثية فهي ليست مؤكدة حيث ينبغي علينا ان نتمكن من المضي بمراحلها.

وحول منجزات وزارة الدفاع في المجال البحري اشار العميد حاتمي الى تصنيع مختلف انواع القطع البحرية خلال الاعوام الماضية ولفت الى تسليم مجموعة من الزوارق السريعة للحرس الثوري خلال العام الجاري واضاف، ستكون لنا منتوجات للقوة البحرية في العام الجاري حيث يجري في الوقت الحاضر تصنيع سفينة حربية من فئة "موج" وسفينة حربية قانصة للالغام وسيتم تسليمها في النصف الثاني من العام الجاري (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2021)

واوضح بانه يتم في الوقت الحاضر انتاج مختلف المنتوجات البحرية واعتبر ان الاهم من المنتوجات هو معدات القطع البحرية وقال، ان معداتنا في مجال الاسلحة والصواريخ والدفاع الجوي وغير ذلك هي بلا شك في مستوى القوى الكبرى وهي معدات حديثة تنصب على القطع البحرية.

واكد استعداد البلاد لتزويد الدول الاخرى بما تحتاجه من اسلحة ومعدات بجودة عالمية واسعار مناسبة وقال، لقد كانت لنا قيود في عدد من السلع العسكرية الرئيسية حسب القرار 2231 ولكن ليست هنالك قيود امام الكثير من صادراتنا التي تجري في الوقت الحاضر ايضا الا ان طاقاتنا اكبر بكثير مما يجري الان ولنا الان تعامل جيد مع العالم كما نستحوذ على سوق في هذا المجال.

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