ارتفاع صادرات ايران من النحاس بنسبة ضعفين خلال النصف الاول من العام الحالي

وشهدت صادرات ايران من النحاس نموا قدره 2.4 في المائة في العام 2019 مقارنة مع العام 2018 .

واكد محمدي اليوم الاربعاء اننا نتابع الظروف الانمائية الجيدة وخططنا لبلوغ أكثر من 2 مليار و 480 مليون يورو بالإضافة إلى 25 ألف مليار تومان لتطوير صناعة النحاس في اطار خطط الاستثمار في مجال المناجم.

وصرح بانه من المتوقع ان يتجاوز انتاج البلاد من النحاس 260 الف طن خلال العام الجاري و يبلغ 300 الف طن خلال العام القادم.

يذكر ان ايران من ضمن الدول المعدنية العشرة الاولى في العالم وتحظى باحتياطات منجمية كبيرة الى جانب تنوع هذه المناجم التي تتوزع في مختلف المدن الايرانية بما فيها كرمان (جنوب شرق) التي تزخر بمناجم الفحم الحجري والنحاس حيث تشتهر محافظة كرمان في جنوب شرق ايران بمدينة النحاس في البلاد وتعتبر الى جانب محافظة آذربايجان الشرقية قطب النحاس في ايران کما تم تحقيق اكتشافات جديدة من مناجم النحاس في محافظات أخرى منها سيستان وبلوشستان وخراسان (شرق) واردبيل (شمال غرب) ويزد (وسط).

ويبلغ مخزون ايران من النحاس 3 بالمئة من المخزون العالمي ويعد منجم سرجشمه في مدينة كرمان المصدر الرئيسي للنحاس في ايران حيث يستحوذ علي نصف انتاج ايران من النحاس يأتي بعده منجما سونغون في اذربايجان (شمال غرب) و ميدوك في كرمان.

وتعد صناعة النحاس إلي جانب صناعة الصلب والالمينيوم من الصناعات الإستراتيجية في ايران لذلك تعزيز هذه الصناعة وزيادة انتاجها يحظيان باهمية بالغة.

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