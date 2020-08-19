١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٠:٥٢ ص
رقم الصحفي: 2465
رمز الخبر: 83914067
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نصف مليون طالب أجنبي في ايران يتلقون خدمات تعليمية مجانا

نصف مليون طالب أجنبي في ايران يتلقون خدمات تعليمية مجانا

طهران/ 19 أب /اغسطس/ارنا-قال وزير التربية والتعليم محسن حاجي ميرزائي ان الامكانيات التعليمية للطلاب الإيرانيين والأجانب متساوية في إيران وتكون ايران الدولة الوحيدة التي قدمت الخدمات التعليمية لاكثر من نصف مليون أجنبي مجانا دون الحصول على مساعدة مالية.

وكانت أسر الطلاب الأجانب قلقة بشأن تعليم أطفالهم في السنوات الأخيرة عند موعد التسجيل بالمدارس لأنه في ذلك الوقت واجه تعليم هؤلاء الطلاب وخاصة المواطنين الأفغان العديد من العقبات مثل عدم وجود وثائق وتصاريح إقامة.

 ووفرت وزارة التربية والتعليم فرصًا تعليمية للطلاب الأجانب عن طريق إزالة القيود في المدارس الإيرانية خاصة للتلاميذ الأفغان في عام 2014  بعد تأكيد قائد الثورة الاسلامية على تنفيذ  هذا الامر.

ويبلغ عدد الطلاب الأجانب في إيران حاليا 560 ألفًا معظمهم من الأفغان.

واستضافت الجمهورية الإسلامية الايرانية التلاميذ الاجانب في المدارس لتوفير فرص التعليم لهم.

واكد سماحة قائد الثورة الاسلامية الايرانية على تسجيل الطلاب الاجانب خاصة الافغان في المدارس الايرانية للحيلولة دون ممارسة السلوك الشخصي في المدارس وقال سماحته يجب الا يمنع اي طفل افغاني واو مهاجر دخل الاراضي الايرانية بشكل غير شرعي من الدراسة كما يجب ان يكون التسجيل متوفر ا لهم جميعًا في المدارس الإيرانية.

انتهى** 1453

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