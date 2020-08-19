شمخاني: الصناعة الدفاعية رمز للإدارة الجهادية والمقاومة الفاعلة

ووصف الأدميرال علي شمخاني، على حسابه في تويتر اليوم الأربعاء، الصناعات الدفاعية الإيرانية بأنها وليدة الثورة الإسلامية ورمز الإدارة الجهادية والمقاومة النشطة، وكتب: أن استراتيجية الصناعات الدفاعية التي تاسست منذ أكثر من عقدين وفقا لدراية وحنكة القيادة، حافظت على تفوقها وقوتها الرادعة رغم العقوبات غير المسبوقة، مقدما التهاني بيوم الصناعة الدفاعية الذي يصادف بعد غد الجمعة 21 اغسطس.

الجدير بالذكر ان وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي أعلن بانه سيتم في يوم الصناعة الدفاعية الذي يصادف الجمعة ازاحة الستار عن منجزات دفاعية جديدة.

انتهى** 2344