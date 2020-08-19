١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٢:٠٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83914308
٠ Persons

سمات

قالیباف: انقلاب 1953 اثبت ان امریکا هی العدو اللدود للشعب الایرانی

قالیباف: انقلاب 1953 اثبت ان امریکا هی العدو اللدود للشعب الایرانی

طهران/ 19 آب / اغسطس/ ارنا - تطرق رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف في الجلسة العلنية للمجلس اليوم الاربعاء الى الذكرى المشؤومة للانقلاب الذي دبرته الولايات المتحدة عام 1953 للسيطرة على ايران والمنطقة.

واضاف قاليباف ان الامريكان وبعد نجاح انقلابهم تصوروا انهم سيستطيعون بكل سهولة قمع الشعب الايراني والسيطرة على ثرواته، لكن هذا الشعب نفسه يقف اليوم في مواجهة اعقد المخططات لأمريكا الارهابية وحلفائها في المنطقة والعالم، وقد تحول الى عدو للاستكبار العالمي ومناصر للشعوب المستضعفة.

واشار قاليباف الى أن انقلاب 1953 صار دليلا واضحا للشعب الايراني بأن امريكا هي عدوه اللدود ، ولا سبيل له لحماية مصالحه الوطنية الا التحلي بالقوة والاقتدار امام هؤلاء الاعداء.

الجدير بالذكر ان الانقلاب على رئيس الوزراء المنتخب ديمقراطيا محمد مصدق في العام 1953 كان مدبرا ومخططا له من قبل عناصر المخابرات البريطانية والمخابرات الأمريكية.

وتطرق رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى الامكانات الكبيرة للبلاد وقال : ان المشاكل الاقتصادية يمكن حلها عن طريق معرفة هذه الامكانات واستثمارها والاعتماد على الاقتصاد الشعبي والاستغلال الامثل لطاقات البلاد.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
9 + 5 =