وزير الدفاع يعلن ازاحة الستار عن منتجات جديدة للصناعات الدفاعية

وعلى هامش اجتماع مجلس الوزراء، هنا العميد امير حاتمي بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية وأسبوع الحكومة، وقال: قدمت اليوم تقريرا عن تقدم الصناعة الدفاعية في مختلف المجالات والبرنامج الذي سيقام غدا بحضور رئيس الجمهورية.

واشار وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الى ان هذا البرنامج، سيتضمن افتتاح ثلاثة مشاريع، ومعرض وخط إنتاج محرك (اوج) لطائرات كوثر.

وأضاف حاتمي: كما سيتم الكشف عن الجيل الرابع من المحرك التوربيني الخفيف الذي يصنع في البلاد لأول مرة وهو محرك قيم يستخدم في الطائرات بدون طيار المتقدمة في العالم.

واضاف العميد حاتمي أن هذا المحرك سيضاعف بشكل كبير من قوة البلاد في مجال المحركات الجوية وسيقوم بترقية المحركات الحالية بجيل واحد على الأقل.

وتابع وزير الدفاع قائلا: في معرض الطائرات بدون طيار، سوف نقدم للناس مختلف أنواع الطائرات بدون طيار التي تم تسليحها وتجهيزها وتقوم بمهام في مختلف المهام العسكرية للقوات المسلحة كما سيتم الكشف عن منتجين من الصواريخ.

وعن اتفاق الكيان الإسرائيلي مع الإمارات وعواقبه، قال العميد حاتمي : أن إسرائيل كيان محتل اغتصب حقوق الشعب الفلسطيني وأرضه، ارتكب هذا الكيان الإجرامي العديد من الجرائم في كل من فلسطين ودول مختلفة، بما في ذلك إيران، ويمكن رؤية آثار جرائم هذا الكيان في مختلف القضايا.

وشدد على أننا نتوقع ان وجود الكيان الصهيوني سوف يؤدي إلى تفشي أعمال الشر والجريمة والخيانة وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مضيفا: لهذا أكدنا أنه إذا حدث مثل هذا الأمر وسمح لهذا الكيان بدخول المنطقة، فإن المنطقة ستواجه عواقب سيئة وان تداعيات هذا الأمر تقع على عاتق من فتح الباب امام هذا الكيان الإجرامي للدخول الى المنطقة.

انتهى** 2344