واعظي: السفن التي استولت عليها امريكا لا تخص إيران

واضاف محمود واعظي اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء بشأن أنباء مزعومة لمسؤولين أمريكيين عن احتجاز أربع ناقلات نفط إيرانية تحمل شحنات من النفط الى فنزويلا، إن هذه السفن لا تخص إيران، والنفط الذي نبيعه ونستلم أثمانه لسنا معنيين بمتابعة اين يذهب.

وبشأن مزاعم نقض إيران لبنود الاتفاق النووي وشكوى وزير الخارجية الامريكي لدى مجلس الأمن بهذا الصدد ، قال واعظي ان امريكا وبعد خروجها من الاتفاق النووي فشلت في كل اجراءاتها ضد إيران في مجلس الأمن ، وكان اخرها الفشل الذريع يوم الجمعة الماضي.

واضاف ان الملاحظ هو ان روسيا والصين وحتى الدول الأوروبية لاتوافق على المزاعم الامريكية الجديدة ضد إيران ، وستواجه واشنطن هزيمة جديدة ، كما اشار الى ان امريكا وباعتبارها ليست عضوا في الاتفاق النووي لن تستطيع تطبيق آلية الزناد ضد إيران.

واعتبر واعظي ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب ضعيف جدا أمام منافسه في الانتخابات الرئاسية ومتخلف عنه بشكل كبير حسب استطلاعات الرأي وبالتالي فهو يبحث عما يقوي دعاياته الانتخابية.

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