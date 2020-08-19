اللواء باقري : الصناعات الدفاعية سند قوي للدفاع عن الثورة والأمن الوطني

وفي بيان بمناسبة اليوم السنوي للصناعات الدفاعية الذي يصادف بعد غد الجمعة أكد باقري ان ابناء الأمة الايرانية الملتزمين والمتخصصين سيعززون القطاع الدفاعي والردعي في البلاد أكثر من أي وقت مضى.

واضاف ان الصناعات الدفاعية تحت راية وزارة الدفاع وبكوادرها الجهادية المتخصصة ومساعيها الجادة والمتواصلة حققت خطوات كبيرة على طريق الاكتفاء الذاتي.

واشار رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الى ان الصناعات الدفاعية في البلاد وصلت اليوم الى مستوى باتت فيه قادرة على انتاج العلم والتصماميم وصناعة التجهيزات العسكرية المتطورة كالطائرات الحربية وانواع المسيرات والصواريخ البالستية النقطوية ، وانواع الرادارات ، والأقمار الصناعية والصواريخ الحاملة لها والغواصات والسفن الحربية والمروحيات.

انتهى** 2344