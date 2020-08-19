تفكيك "خلية كبرى" لتهريب الأسلحة والذخائر في محافظة ألبُرز

وكانت الخلية تمارس نشاطاتها على مستوى كل من محافظة ألبُرز، وطهران، وكرمانشاه، ولرستان، واصفهان، وسيستان وبلوجستان، وآذربايجان الغربية، وكرمان، بحسب تقرير وزارة الأمن.
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طهران/19 آب/أغسطس/إرنا- أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اليوم الأربعاء، أن قواتها في محافظة ألبُرز (غربي العاصمة طهران)، تمكنت من ضبط عناصر خلية كبرى لتهريب الأسلحة والذخائر من خلال تنفيذ عمليات إستخبارية شاملة.
وكانت الخلية تمارس نشاطاتها على مستوى كل من محافظة ألبُرز، وطهران، وكرمانشاه، ولرستان، واصفهان، وسيستان وبلوجستان، وآذربايجان الغربية، وكرمان، بحسب تقرير وزارة الأمن.
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