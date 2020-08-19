تفكيك "خلية كبرى" لتهريب الأسلحة والذخائر في محافظة ألبُرز

وكانت الخلية تمارس نشاطاتها على مستوى كل من محافظة ألبُرز، وطهران، وكرمانشاه، ولرستان، واصفهان، وسيستان وبلوجستان، وآذربايجان الغربية، وكرمان، بحسب تقرير وزارة الأمن.

يتبع..أ م د