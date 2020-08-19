جهانغيري: لنجعل من كل بيت حسينية

وجاء في بيان صدر عنه بمناسبة حلول شهر محرم الحرام: بلغنا اعتاب شهر محرم؛ شهر احياء ملحمة عاشوراء الملهمة للحياة، الشهر الذي تُتعلم في كل يوم وليلة منه دروس الحرية والعدالة والكرامة الانسانية.

واضاف: ان انتشار كورونا جعل ساحة العزاء الجماعي محفوفة بالكثير من المخاطر، لذا ينبغي ايقاد شعلة الحب ونبراس العقل بصورة اخرى؛ ينبغي هذا العام البقاء في المنازل واقامة العزاء فيها.

وتابع النائب الاول لرئيس الجمهورية: ان سماحة قائد الثورة الاسلامية والمراجع العظام وكبار العلماء نوهوا ايضا بضرورة التزام البروتوكولات الصحية، اذن علينا ان نجعل من كل بيت حسينية في محرم هذا العام.

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