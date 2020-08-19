١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٨:٢٥ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83915137
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إيران والعراق يؤكدان حرصهما على تمتين أواصر العلاقات الثقافية

إيران والعراق يؤكدان حرصهما على تمتين أواصر العلاقات الثقافية

بغداد/19 آب/أغسطس/إرنا- أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، إيرج مسجدي، ووزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، حسن ناظم عبد حمادي، في لقاء جمعهما اليوم الأربعاء، حرص البلدين على تمتين أواصر العلاقات الثقافية.

وأشار الجانبان الى جذور العلاقات الثقافية والتاريخية العريقة بين إيران والعراق، مؤكدين ضرورة توسيع هذه العلاقات.

ونوه مسجدي الى أن تبادل السياح الذين يتوافدون على البلدين بهدف زيارة الأماكن المقدسة، والسياحة، والعلاج والدراسة، يعكس العلاقات الوثيقة القائمة بين شعبي البلدين الجارين.

وأكد إستعداد الجمهورية الإسلامية لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين البلدين في مجال الشؤون الثقافية، والتعاون على ترميم المعالم التاريخية والأثرية في العراق، وإقامة المعارض الثقافية بما في ذلك معارض الصناعات اليدوية، وتعزيز التعاون في المجال السينمائي، وإنتاج المسلسلات المشتركة.

الى ذلك، أعرب وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي عن إرتياحه حيال سير التعاون والتبادل الثقافي القائم بين البلدين، مؤكدا حرص بغداد على مزيد من تمتين أواصر العلاقات والتعاون الثقافي مع طهران.

انتهى**أ م د

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