إيران والعراق يؤكدان حرصهما على تمتين أواصر العلاقات الثقافية

وأشار الجانبان الى جذور العلاقات الثقافية والتاريخية العريقة بين إيران والعراق، مؤكدين ضرورة توسيع هذه العلاقات.

ونوه مسجدي الى أن تبادل السياح الذين يتوافدون على البلدين بهدف زيارة الأماكن المقدسة، والسياحة، والعلاج والدراسة، يعكس العلاقات الوثيقة القائمة بين شعبي البلدين الجارين.

وأكد إستعداد الجمهورية الإسلامية لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة بين البلدين في مجال الشؤون الثقافية، والتعاون على ترميم المعالم التاريخية والأثرية في العراق، وإقامة المعارض الثقافية بما في ذلك معارض الصناعات اليدوية، وتعزيز التعاون في المجال السينمائي، وإنتاج المسلسلات المشتركة.

الى ذلك، أعرب وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي عن إرتياحه حيال سير التعاون والتبادل الثقافي القائم بين البلدين، مؤكدا حرص بغداد على مزيد من تمتين أواصر العلاقات والتعاون الثقافي مع طهران.

انتهى**أ م د