١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٨:٤٠ م
رقم الصحفي: 2463
رمز الخبر: 83915147
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وزير الخارجية العراقي يؤكد علاقات بلاده الوطيدة مع إيران

وزير الخارجية العراقي يؤكد علاقات بلاده الوطيدة مع إيران

نيويورك/19 آب/أغسطس/إرنا- أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء مع نظيره الأميركي، مايك بومبيو، على متانة أواصر العلاقات الجغرافية، والتاريخية، والثقافية، والإقتصادية مع إيران.

وبعد أن اعتبر وزير الخارجية الأميركي في المؤتمر الصحفي الثنائي "استخدام آلية الزناد مفيد لجميع الدول"، صرح فؤاد حسين: إيران دولة جارة تربطنا بها علاقات مبنية على المصالح المشتركة ومنها الثقافية والسياسية والاقتصادية.

وشدد فؤاد حسين، على ان السياسة الخارجية العامة للعراق قائمة على أساس مصالح هذا البلد، مضيفا: "نحن نتطلع الى علاقات جيدة مع جيراننا، ولا يتدخل أي أحد في شؤون العراق، وأي قرار فيما يخص شؤون العراق سيتخذ من قبل العراقيين بأنفسهم".

وتابع: نحن نتحدث عن السياسة العراقية، وأنا لست هنا للتعليق على السياسة الأمريكية. كما أننا نعتبر الولايات المتحدة حليفا لنا وسنواصل حماية هذا التحالف وتعميقه.

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