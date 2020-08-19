وزير الخارجية العراقي يؤكد علاقات بلاده الوطيدة مع إيران

وبعد أن اعتبر وزير الخارجية الأميركي في المؤتمر الصحفي الثنائي "استخدام آلية الزناد مفيد لجميع الدول"، صرح فؤاد حسين: إيران دولة جارة تربطنا بها علاقات مبنية على المصالح المشتركة ومنها الثقافية والسياسية والاقتصادية.

وشدد فؤاد حسين، على ان السياسة الخارجية العامة للعراق قائمة على أساس مصالح هذا البلد، مضيفا: "نحن نتطلع الى علاقات جيدة مع جيراننا، ولا يتدخل أي أحد في شؤون العراق، وأي قرار فيما يخص شؤون العراق سيتخذ من قبل العراقيين بأنفسهم".

وتابع: نحن نتحدث عن السياسة العراقية، وأنا لست هنا للتعليق على السياسة الأمريكية. كما أننا نعتبر الولايات المتحدة حليفا لنا وسنواصل حماية هذا التحالف وتعميقه.

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