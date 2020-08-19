ايران والعراق يؤكدان على تنمية صادرات السلع غير النفطية عبر حدود مهران

وقال جهانغير رستم زاد اليوم الاربعاء خلال لقائه وفدا عراقيا من محافظة واسط يزور محافظة ايلام في الوقت الحاضر، ان التعاون الجيد والمستمر في جمرك المحافظة هو نتيجة للمتابعة واستمرار اللقاءات الثنائية بين كبار مسؤولي محافظتي ايلام وواسط.

واكد ضرورة تنمية العلاقات التجارية في سياق زيادة الصادرات غير النفطية عبر حدود مهران الدولية التي تحظى بالامن وقصر المسافة لمركز العراق.

واضاف، ان موضوع انشاء منطقة مهران التجارية الحرة مدرج في جدول اعمال ايران والذي ستتم المصادقة عليه قريبا وتمثل كذلك فرصة جيدة جدا للعراق للمساعدة بتحقيق ازدهاره الاقتصادي عبر الاستثمار في هذه المنطقة وان تحصل ايران ايضا عن هذا الطريق على تسهيلات دولية مناسبة.

وتابع رستم زاد، رغم ان تفشي فيروس كورونا في الكثير من الدول قد اوجد قيودا الا ان الانشطة التجارية في حدود مهران الدولية مستمرة مع التزام البروتوكولات الصحية.

من جانبه اكد مسؤولو الوفد العراقي على تنمية العلاقات التجارية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية عن طريق حدود مهران الدولية.

وتباحث الجانبان خلال اللقاء بشان تنشيط حدود جيلات وجنكولة بين البلدين.

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