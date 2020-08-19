١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١١:٣٠ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83915232
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عدد المستشفيات الحكومية في البلاد سيرتفع الى 739 مستشفى في العام القادم

عدد المستشفيات الحكومية في البلاد سيرتفع الى 739 مستشفى في العام القادم

ياسوج / 19 اب / اغسطس /ارنا- اعلن مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي لشؤون تنمية وادارة المصادر البشرية كامل تقوي نجاد بان عدد المستشفيات الحكومية في البلاد سيرتفع الى 739 مستشفى في العام القادم.

وقال تقوي نجاد في تصريح له خلال اجتماع لجنة مكافحة فيروس كورونا في مدينة ياسوج اليوم الاربعاء، ان عدد المستشفيات الحكومية في البلاد البالغ 620 في الوقت الحاضر سيرتفع الى 739 مستشفى حتى نهاية مهام حكومة التدبير والامل (بعد عام) كما سيتم ايجاد 257 مستوصفا خاصا حتى العام القادم.  

واشار الى ان عدد الاسرة في مستشفيات البلاد يبلغ الان 140 الفا، وقال ان عدد المراكز الصحية في البلاد سيبلغ 11 الفا و 471 مركزا حتى نهاية مهام الحكومة.

واوضح بان عدد مراكز مكافحة السرطان في البلاد يبلغ الان 97 مركزا وسيرتفع الى 123 مركزا حتى نهاية مهام الحكومة.

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