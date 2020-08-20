اوليانوف: ادعاء اميركا بانها مازالت شريكة في الاتفاق النووي غير منطقي

وكتب اوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاربعاء: ان اميركا تدعي بانها مازالت شريكة في برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي).

واضاف: ان هذا الادعاء يبدو غير منطقي جدا في ضوء الامر الذي اصدره ترامب في 8 مايو عام 2018 واعلن فيه انهاء مشاركة اميركا في الاتفاق النووي.

ورغم خروج اميركا من الاتفاق النووي الا ان المسؤولين الاميركيين ومنهم وزير الخارجية مايك بومبيو يزعمون بان بلادهم مازالت عضوا في الاتفاق النووي ودعوا الى تمديد الحظر التسليحي على ايران واستخدام آلية الزناد لاعادة الحظر ضدها.

انتهى ** 2342