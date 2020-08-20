وزير الدفاع : 90 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة يتم انتاجها محليا

جاء ذلك خلال تصريحات العميد حاتمي اليوم الخميس بمراسم ازاحة الستار عن احدث المنجزات الصناعية لدى وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة، والتي عقدت برعاية رئيس الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس.

ونوه وزير الدفاع الى ان الانجازات المحققة على صعيد الصناعات الدفاعية خلال العقود الاربعة الماضية، مؤكدا هي فريدة من نوعها ولاتقارن باي حقبة اخرى، وتنطلق من مبدئين اساسيين وهما الاكتفاء الذاتي وتلبية حاجات البلاد.

ولفت وزير الدفاع الى انتاج صاروخ كروز بحري بمدى 1000 كم باسم" الشهيد ابو مهدي" وصاروخ باليستي بمدى 1400 كم باسم "الشهيد حاج قاسم"، وايضا تصنيع الطائرة الحربية "كوثر" وانتاج 3 منها بعد تدشين خط انتاجها؛ مؤكدا انه سيتم بنهاية العام الحالي (الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2021) تسليم 3 مقاتلات اخرى الى سلاح الجو الايراني.

كما اشار الى انجاز الدورة الكاملة لطائرات التدريب بتصنيع الطائرات "A-90" و"ياسين" و"فجر-3" واضاف، انه تم استخدام المحرك النفاث "موج" توربوجت في المقاتلة "كوثر" والذي سيتم تدشين خط انتاجه اليوم فضلا عن المحرك "جهش-700" توربوفن والذي تم في تصنيع زعانفه استخدام اكثر التكنولوجيا تعقيدا.

العميد حاتمي اوضح بان هذا المحرك يضاهي محركات الطائرات المسيرة لدى الدول المتقدمة ومنها "آر كيو-170" التي تم قنصها واغتنامها قبل عدة اعوام.

وحول القوة الصاروخية التي وصفها "العنصر الاساس لاقتدار الردع في ايران"، اعلن انه تم التركيز في هذا المجال على المدى تحت 2000 كم الى جانب عنصري الكم والنوع؛ مصرحا : لقد توصلنا الى تصنيع صاروخ كروز بحري بمدى 1000 كم اطلق عليه اسم "الشهيد ابو مهدي" وفي مجال الصواريخ ذات الوقود الجامد توصلنا الى صنع صاروخ باليستي بمدى 1400 كم اطلق عليه اسم "الشهيد الحاج قاسم" من صاروخ "ذوالفقار" البالغ مداه 700 كم.

ونوه العميد حاتمي، بان وحدة الصناعات الدفاعية قدمت خلال ظروف الحظر التي يفرضها الاعداء، شتى انواع الدعم في المجالات التقنية والصناعية الى العديد من القطاعات مثل النفط والطاقة والنقل وانتاج السيارات في البلاد.

وفي الختام، لفت وزير الدفاع الى تنظيم معرض للطائرات المسيرة ليتم تدشينه عبر الفيديو كونفرانس بحضور الرئيس روحاني؛ مؤكدا ان ايران وبشهادة الدول الاخرى احتلت المركز الخامس الى السابع عالميا في هذا المجال.

انتهى ** ح ع