منظمة الطاقة النووية الايرانية : اقتدار الصناعة النووية قائم في البلاد

واضافت منظمة الطاقة النووية في تغريدة لها اليوم، انه في حال تفعيل الية الزناد، او استمرار الوضع الراهن، فإن المنظمة اتخذت خطوات كبيرة في مجال توفير 190 الف "سو"، واقتدار الصناعة النووية قائم في البلاد.

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