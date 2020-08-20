منظمة الطاقة النووية الايرانية : اقتدار الصناعة النووية قائم في البلاد

واضافت منظمة الطاقة النووية في تغريدة لها اليوم، انه في حال تفعيل الية الزناد، او استمرار الوضع الراهن، فإن المنظمة اتخذت خطوات كبيرة في مجال توفير 190 الف "سو"، واقتدار الصناعة النووية قائم في البلاد.
انتهى ** ح ع
طهران / 20 اب / اغسطس / ارنا – اكدت منظمة الصناعة النووية الايرانية، ردا على بعض التصريحات حول اعادة الحظر النووي وتفعيل الية "الزناد" : ان المنظمة اتخذت خطوات كبيرة في سياق توفير ما يبلغ 190 الف "سو"، واقتدار الصناعة النووية قائم في البلاد.
واضافت منظمة الطاقة النووية في تغريدة لها اليوم، انه في حال تفعيل الية الزناد، او استمرار الوضع الراهن، فإن المنظمة اتخذت خطوات كبيرة في مجال توفير 190 الف "سو"، واقتدار الصناعة النووية قائم في البلاد.
انتهى ** ح ع
تعليقك