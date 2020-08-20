تخت روانجي ينصح اميركا بان لا تجرب اذلالها مرة اخرى

وكتب تخت روانجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس: ان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو دعا يوم امس الى التنفيذ الكامل للقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي.

واضاف: ان القرار 2231 ايّد الاتفاق النووي فيما اوقفت اميركا مشاركتها فيه. هذا الاجراء (من قبل اميركا) يعد انتهاكا للاثنين (الاتفاق النووي والقرار 2231).

واكد سفير ومندوب ايران الدائم في الامم المتحدة: ان المجتمع الدولي رفض الاسبوع الماضي ان يكون لاميركا الحق في استخدام آلية الزناد. لا ينبغي لاميركا ان تجرب حظها مرة اخرى لان ذلك سيؤدي فقط الى اذلالها مرة اخرى.

يذكر انه بعد الفشل الذريع الذي منيت به اميركا لتمرير مشروع قرارها لتمديد الحظر التسليحي على ايران في مجلس الامن الدولي يوم الجمعة الماضي، تحاول الان استخدام آلية الزناد لاعادة الحظر الاممي على ايران، في حين انه باعتراف الجميع لا يحق لها هذا الامر نظرا لخروجها من الاتفاق النووي وعدم كونها عضوا فيه.

انتهى ** 2342