وزارة الصحة الايرانية: تعافي اكثر من 304 آلاف من مرض كورونا

وقالت لاري في تصريحها الصحفي اليوم الخميس، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2279 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى 352558 من ضمنهم 3869 في حالة حرجة، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض لغاية الان 304236 شخصا.

واوضحت بانه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 139 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 20264 شخصا.

وقال لاري: انه تم لحد الان اجراء 2 مليون و 963 الفا و 741 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض.

ولفتت الى ان محافظات مازندران وطهران وقم وكلستان وخراسان شمالي واردبيل واصفهان والبرز وخراسان رضوي وكرمان وسمنان وآذربيجان شرقي ومركزي ويزد وكيلان هي الان في الحالة الحمراء فيما محافظات فارس وايلام ولرستان وهرمزكان وزنجان وآذربيجان غربي وبوشهر وهمدان وجهارمحال وبختياري وكهكيلوية وبوير احمد هي الان في حالة الانذار.

انتهى ** 2342