٢١‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٣:٤٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83916353
٠ Persons

سمات

النائب الاول للرئيس الايراني ينتقد مسؤولي كوريا الجنوبية بشدة

النائب الاول للرئيس الايراني ينتقد مسؤولي كوريا الجنوبية بشدة

طهران / 21 اب /اغسطس /ارنا- انتقد النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اسحاق جهانغيري مسؤولي كوريا الجنوبية بشدة.

وقال جهانغيري في تصريح له الخميس، من المستغرب ان مسؤولي كوريا الجنوبية غير مستعدين لتخصيص مبلغ من اكثر من 7 مليارات دولار من ارصدتنا محتجزة لديهم لواردات الادوية واللقاحات المنتجة من قبلهم لنقوم بتلبية حاجة بلادنا منها.   

واضاف، عليهم ان يتحملوا المسؤولية حتما امام التاريخ وازاء الاضرار التي تلحق بشعبنا لاننا لا نريد سوى استيراد الحاجات الاساسية لبلدنا.

واكد جهانغيري انه مثلما قال رئيس الجمهورية فاننا عازمون على استيراد لقاح كورونا اينما تم انتاجه وان نقوم كذلك بتوفير لقاح انفلونزا بقدر الحاجة واضاف، ان ظروف الحظر صعبة وشاقة الا ان الحكومة عازمة على ان لا تجعل يد الكوادر الصحية والطبية في البلاد مكبلة.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 12 =