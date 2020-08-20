عراقجي: محاولة اميركا تفعیل آلية الزناد في مجلس الامن عقيمة وغير مجدية

وكتب عراقجي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فجر الجمعة: ان ابلاغ اميركا (لمجلس الامن) يفتقد لاي اثر قانوني. هذه المحاولة عقيمة وغير مجدية.

واضاف: ان ايا من المشاركين المتبقين في الاتفاق النووي لا يعتبرون هذا الابلاغ مؤثرا. نحن على ثقة بان مجلس الامن سوف لن يسمح للولايات المتحدة باستغلال القرار 2231 للوصول الى هدفه المعلن وهو تقويض هذا القرار.

يذكر ان اميركا وبعد فشلها الذريع في تمرير مشروع قرارها في مجلس الامن الدولي يوم الجمعة الماضي لتمديد الحظر التسليحي على ايران، اخذت تحاول استخدام آلية الزناد لاعادة الحظر الاممي على ايران، في حين انها لا يحق لها ذلك باعتراف الجميع لخروجها من الاتفاق النووي وانها الان ليست عضوا فيه.

انتهى ** 2342