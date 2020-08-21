تصدير أول شحنة نفط من جاسك حتى نهاية العام

وفي حوار لمراسل إرنا اليوم الجمعة، أضاف دهقان، "ان العمليات التنفيذية لمشروع غوره-جاسك تجري على قدم وساق بوتيرة جدية وتابع، ان إنجاز المشروع بأكمله تقدم بنسبة 50 في المائة، خاصة في الأشهر القلائل الأولى من هذا العام، حققنا معدل نمو يزيد عن 6 بالمئة شهريا".

وتم في بداية هذا الصيف إطلاق مشروع نقل النفط الخام من منطقة غوره في بوشهر إلى ميناء جاسك على بحر عمان؛ المشروع الذي يعد أحد أهم المشاريع الوطنية في البلاد، وإلى جانب فوائده لأهالي محافظة هرمزكان والمحافظات المجاورة، يوفر فرصا فريدة من نوعها لتعزيز القوة الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية الإيرانية في المنطقة وتنمية التجارة فيها.

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