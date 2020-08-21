ظريف: إدارة ترامب تعود مرة أخرى إلى العزلة والعار على الساحة الدولية

وفي مذكرة على صفحته بموقع إنستغرام، كتب ظريف اليوم الجمعة: لقد تصور بومبيو(وزير الخارجية الأميركي) الليلة الماضية أنه فعّل آلية إعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة، لكن في الوقت نفسه، وصفت كل من إيران وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في رسائل منفصلة، اجراء إدارة ترامب بانه غير قانوني وغير فاعل وعديم الجدوى.

وأضاف وزير الخارجية: ان تاريخ مجلس الأمن لم يشهد مثل هذه الحالة، وتابع، "من المرجح أن يتخذ بعض أعضاء مجلس الأمن موقفا مماثلا اليوم، وستعود إدارة ترامب مرة أخرى إلى العزلة والعار على الساحة الدولية".

واضاف: لقد لخصنا بعض الأسباب التي أدت إلى مثل هذا الإجماع العالمي ضد إدارة ترامب في نص مرفق مكون من 5 صفحات.

انتهى**أ م د