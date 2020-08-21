إيران.. إرتفاع حصيلة ضحايا كورونا إلى 20 ألفا و376 شخصا

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الجمعة، انه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل ألفين و206 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 354 الفا و764 شخصا حتى الآن.

وأشارت الى أن 1,071 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية يتلقون العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان عدد المتعافين من كورونا في إيران بلغ 305 آلاف و866 شخصا لغاية الآن، فيما 3,794 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و987 الفا و117 شخصا خضعوا حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

انتهى**أ م د