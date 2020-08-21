نبيه بري: حجة الإسلام تسخيري كان داعية وحدة ولسانا ناطقا بالدعوة الى الاسلام المحمدي الاصيل

وجاء نص بيان العزاء على النحو التالي:-

بسم الله الرحمن الرحيم

«ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ»

صدق الله العظيم

سماحة المرشد الاعلى للثورة الاسلامية الايرانية

اية الله السيد علي الخامنئي حفظكم المولى .

ببالغ التسليم بقضاء الله تبلغنا خبر رحيل مستشار سماحتكم لشؤون العالم الإسلامي، رئيس المجلس الأعلى للتقريب بين المذاهب الإسلامية العالم الرباني الحجة الشيخ محمد علي التسخيري الذي عرفناه داعية وحدة ولسانا ناطقا بالدعوة الى الاسلام المحمدي الاصيل بالكلمة الطيبة فكان مصداقا لقول نبي الرحمة محمد صل الله عليه وآله وسلم: "والله إنما العلماء كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة".

انني بهذه المناسبة اتقدم من سماحتكم ومن الشعب الايراني الشقيق ومن اسرة الراحل الكبير ومن المجلس الاعلى للتقريب بين المذاهب بأحر التعازي سائلا المولى العزيز القدير ان يسكن الراحل الفسيح من جنانه ويلهمنا واياكم جميل الصبر والسلوان.

وانا لله وانا اليه راجعون.

رئيس مجلس النواب اللبناني

نبيه بري

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