تخت روانجي: اجراءات ایران ستکون متناسبة مع التهدیدات الموجهة للاتفاق النووي

جاء ذلك في تصريح ادلى به تخت روانجي لـ "جمعية السيطرة على السلاح" في واشنطن اليوم الجمعة ردا على سؤال حول هدف ايران من خفض التزاماتها في اطار الاتفاق النووي وهل ستتخذ خطوات جديدة في المستقبل.

وقال، ان خروج اميركا من الاتفاق النووي في 8 مايو/اريار 2018 يعد انتهاكا صارخا لالتزاماتها في اطار القوانين الدولية، لان الاتفاق النووي جزء من القرار 2231 ، الاتفاق النووي هو ملحق القرار.

واضاف مندوب ايران الدائم في الامم المتحدة: ان قرار مجلس الامن الدولي 2231 ايد الاتفاق النووي، والقرار هو نفسه تمت المصادقة عليه بالاجماع من قبل جميع اعضاء مجلس الامن ، وهو امر ينبئ بان المجتمع الدولي كله يقف وراء هذا القرار.

واعتبر تخت روانجي الخطوة التي اقدمت عليها اميركا بانها ضد القوانين الدولية والتزامتها الدولية واضاف، انه وبعد خروج اميركا من الاتفاق النووي صبرت ايران قرابة عام لترى ما يمكن لسائر الاعضاء ان يتخذونه كي تصل ايران الى مصالحها في اطار الاتفاق.

وتابع قائلا، ان بعض اعضاء الاتفاق النووي قالوا لنا بانه سيتم التعويض لايران عما تكبدته بسبب خروج اميركا من الاتفاق لكننا للاسف لم نحصل على اي منافع ملموسة من تنفيذ التزاماتنا في اطار الاتفاق النووي.

وقال عضو الفريق الايراني المفاوض في الاتفاق النووي فيما اذا كانت ايران تعتزم اتخاذ خطوات اخرى ام لا قال: مثلما تعلمون فان ايران قالت بعد اتخاذ خطواتها الخمس بانها سوف لن تتخذ اي خطوات اخرى وهذا هو موقفنا لغاية الان وفيما يتعلق بالاجراءات المستقبلية فانها تتعلق بما يتعرض له الاتفاق النووي والقرار 2231 من تهديدات حيث ستكون متناسبة معها.

يتبع ** 2342