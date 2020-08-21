واعظي: نهج التفرد بلغ نهايته والمجتمع العالمي لن يرضخ لتهديدات اميركا

وكتب واعظي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الجمعة: ان عهد التفرد قد بلغ نهايته وان المجتمع العالمي لن يرضخ لمنطق القوة والتهديدات الاميركية. ان محاولتهم هذه (تفعيل آلية الزناد) ستمنى بالفشل ايضا.

واضاف: اليوم ورغم الموقف الحاسم من جانب روسيا والصين والدول الاوروبية ضد الخطوة الاميركية لتفعيل آلية الزناد، لم يتعظ وزير الخارجية الاميركي من الهزيمة المذلة الاخيرة واخذ يهدد الدول الاعضاء في مجلس الامن لمواكبته بناء على استدلال لا اساس له قانونيا.

وتابع واعظي: ان ترامب يواجه في الاشهر الاخيرة من حكومته انخفاضا شديدا في شعبيته لذا فانه يسعى للخروج من هذه الظروف عبر توجيه الاتهامات للاخرين والتنصل من المسؤولية واللجوء الى اداة التهديد.

انتهى ** 2342