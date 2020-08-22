الاطباء والممرضون یضحون بانفسهم لانقاذ المرضى

ویصادف الیوم 22 اب/اغسطس احياء ذكرى میلاد أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا.

ویکتسب الیوم الوطني للطبيب اهمية خاصة هذا العام في ظل انتشار فيروس كورونا ويعد اليوم فرصة مناسبة لتقديم الشكر للاطباء الايرانيين والممرضين الذين يضحون بانفسهم لمعالجة المصابين بكورونا.









وكشف بن سينا لأول مرة؛ طرق العدوى لبعض الأمراض المعدية كالجدري والحصبة، وقال إنها تنتقل عن طريق بعض الكائنات الحية في الماء والهواء، وقال: "إن الماء يحتوي على حيوانات صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة" ـ فهو إذن أول من اكتشف الجراثيم ـ وهي التي تسبب بعض الأمراض، وهذا ما أكده فان ليفنهوك في القرن الثامن عشر بعد اختراعه المجهر ورؤيته للأحياء المجهرية".

وبعد تفشي كورونا تداول باحثون ونشطاء عرب مقطع من فيلم قديم أنتج عام 1956م عن ابن سينا (980م -1037م).وفيه يقدم “الشيخ الرئيس” نصائح للوقاية من الطاعون تتشابه إلى حد كبير مع النصائح المقدمة حاليا للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، يتحدث ابن سينا عن وباء الموت الأسود كما حدد بكل دقة سبب الوباء و كيفية انتقاله وطرق الحماية باستعمال الخلّ لتعقيم اليدين والثياب وأمره بالحجر الصحي.

وقدم ابن سينا طرقا للوقاية من الطاعون، تبدأ بـ”عدم الخوف من المرض، والابتعاد عن التجمعات لأن الفيروس ينتقل عبر الهواء. واكد على إغلاق المساجد والأسواق مؤقتا، ليصلي كل شخص في بيته ، ودعا الى تعقيم النقود بالخل ،و قال "من يعتني منكم بمريض فليعقم أنفه بقطن مبلل بالخل".

وتكريما للخدمات القيمة التي قدمها الطبيب الايراني الشهير المعروف بـ "الشيخ الرئيس" سمي ذكرى ميلاده باليوم الوطني للطبيب مما يدل على مكانة هذا الفيلسوف والطبيب الشهير في ايران واهتمام المسؤوليبن الايرانيين بدور الاطباء و الكوادر الطبية خاصة في ظل ظروف طوارئ صحية الناجمة عن تفشي كورونا حيث قال سماحة قائد الثورة الاسلامية اية الله علي الخامنئي "ان الجميع قدموا تضحيات على مستوى الاطباء والممرضين والمختبرات ووزارة الصحة في مکافحة کورونا"؛ للاشادة بجهود الكوادر الطبية الدؤوبة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال رئيس الجمهورية حسن روحاني ان الاطباء والممرضين يقفون في الخط الامامي لمكافحة فيروس كورونا داخل البلاد وقدموا تضحيات عظيمة في هذا المجال".

ننحني اجلالا الى الشهداء الاطباء والممرضين الذين قدموا ارواحهم ضمانا لسلامة الشعب الايراني

وقال المتحدث السابق للخارجية الايراني عباس موسوي اننا ننحني اجلالا الى الشهداء الاطباء والممرضين الذين قدموا ارواحهم خلال الايام الاخيرة ضمانا لسلامة الشعب الايراني.

وتأتي هذه الاشادات بجهود الكوادر الطبية بينما هناك عدد منهم بمن فيهم الممرضين و أخصائيي الجراحة العامة وأخصائيي الامراض الداخلية قدموا ارواحههم ضمانا لسلامة الشعب الايراني ولانقاذ حياة المرضى المصابين بفيروس كورونا.

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