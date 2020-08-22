انظمة الري الحدیثة تغطی مساحات کبیرة من الاراضی الزراعیة فی ایران

وساهم ترشید استهلاک المیاه في توفیر 13.5 ملیار متر مکعب من المیاه منذ بدایة الثورة الاسلامیة من ضمنه 5.4 ملیارا خلال فترة حکومة التدبیر والامل حیث یمکن من خلال تطویر هذا المشروع رفع مستوی کفاءة الري من 45 بالمائة حالیا الی 75 بالمائة.

مشاریع الري بالتنقیط تحت الضغط في ایران







واعلنت وزارة الجهاد الزراعي ان المساحة الخاضعة لانظمة الري الحدیثة بما فیها مشاریع الري بالتنقیط تحت الضغط في البلاد تجاوزت ملیونی هکتار. و هناک جهود تبذل لاضافة ما بین 250 الی 300 الف هکتار الی الاراضي الخاضعة لانظمة الري الحدیثة في البلاد سنویا.

وتبذل الحکومة جهودا مضاعفة لزیادة الاراضی التي یتم ارواؤها عن طرق انظمة الری الحدیثة وکان الرئیس حسن روحانی قد لفت الی الزراعة المحمیة ونوعیة الري ومنظومات الري الحدیثة واصفاً إیّاها بانجازات کبیرة في البلاد.



وتهدف هذه الجهود الى تعزيز جودة المنتجات عبر توظيف استراتيجيات تطوير الزراعة الدفيئة وترشيد إستهلاك المياه وتحسين أساليب الري في مختلف المدن الايرانية و أن أكثر المحافظات التي تم فيها تنفيذ مشروع توسيع منظومات الري الحديثة هي فارس، وأصفهان، وهرمزكان، وكرمان، ولرستان، وطهران، وهمدان، وسمنان، وكرمان وخراسان الجنوبية.

كما ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة حققت تقدما ملحوظا في قطاع انتاج معدات الري الحدیث حیث یمكن تصدیر بعض هذه المعدات الی مختلف دول العالم.

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