انظمة الری الحدیثة تغطی مساحات کبیرة من الاراضی الزراعیة فی ایران

وساهم ترشید استهلاک المیاه فی توفیر 13.5 ملیار متر مکعب من المیاه منذ بدایة الثورة الاسلامیة من ضمنه 5.4 ملیارا خلال فترة حکومة التدبیر والامل حیث یمکن من خلال تطویر هذا المشروع رفع مستوی کفاءة الری من 45 بالمائة حالیا الی 75 بالمائة.

مشاریع الری بالتنقیط تحت الضغط فی ایران







واعلنت وزارة الجهاد الزراعی ان المساحة الخاضعة لانظمة الری الحدیثة بما فیها مشاریع الری بالتنقیط تحت الضغط فی البلاد تجاوزت ملیونی هکتار. و هناک جهود تبذل لاضافة ما بین 250 الی 300 الف هکتار الی الاراضی الخاضعة لانظمة الری الحدیثة فی البلاد سنویا.

وتبذل الحکومة جهودا مضاعفة لزیادة الاراضی التی یتم ارواؤها عن طرق انظمة الری الحدیثة وکان الرئیس حسن روحانی قد لفت الی الزراعة المحمیة ونوعیة الریّ ومنظومات الریّ الحدیثة واصفاً إیّاها بانجازات کبیرة فی البلاد.



وتهدف هذه الجهود الى تعزيز جودة المنتجات عبر توظيف استراتيجيات تطوير الزراعة الدفيئة وترشيد إستهلاك المياه وتحسين أساليب الري في مختلف المدن الايرانية و أن أكثر المحافظات التي تم فيها تنفيذ مشروع توسيع منظومات الري الحديثة هي فارس، وأصفهان، وهرمزكان، وكرمان، ولرستان، وطهران، وهمدان، وسمنان، وكرمان وخراسان الجنوبية.

كما ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة حققت تقدما ملحوظا فی قطاع انتاج معدات الری الحدیث حیث یمكن تصدیر بعض هذه المعدات الی مختلف دول العالم.

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