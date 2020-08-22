لاعبة لكرة القدم الايرانية تنضم الى فريق شارلروا البلجيكي

وأعلن "علي قلي زاده" ، لاعب سابق في فريق سايبا لكرة القدم وزوج "ياسمين فرماني" عن انتهاء كل الأعمال المتعلقة بتوقيع عقد اتفاقية زوجته وقال هي ستلعب في فريق شارلروا النسائي.

وستلعب فرماني مع المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات في بلجيكا كما يلعب قلي زاده حاليًا في الدوري البلجيكي لكرة القدم وبهذه الأوصاف سيقضي الزوج الإيراني الموسم الحالي في شارلروا.

وتعد فرماني السيدة الايرانية الثانية التي تنضم الى فريق خارجي حيث كانت مهاجمة فريق صهر الحديدلمدينة أصفهان (وسط) البالغ من العمر 18 عامًا عضو فريق كرة القدم في الفئة العمرية دون 19 عامًا ، قد انضمت إلى الدوري التركي وفريق كوناك سبور بعد عقد اتفاقية لمدة عامين.

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