ازاحة الستار عن ملصق قسم "المدافعون عن الصحّة" بمهرجان أفلام المقاومة الدولي الـ16

الجيش الابيض يصنع الأمل في ظل انتشار كورونا

ويظهر الملصق حالة مفعمة بالحزن والإرهاق لدى أحد الأطباء ينهمر عليه المطر الأسود كفيروس كورونا، إلاّ أن الطبيب يحمل بكلتا يديه شمعة وينظر إليها والتي ترمز بدورها الى الأمل الذي يصنعه الجيش الأبيض للبشرية في ظلّ جائحة كورونا.

ويأتي استحداث قسم "المدافعون عن الصحّة" تنفيذا لإرشادات قائد الثورة الاسلامية ودعواته الجادّة الى توثيق إنجازات جميع فئات الشعب بمن فيهم الأطباء والممرضين و التعبويين ومسؤولي البلاد في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وضرورة رواية هذه الإنجازات الباعثة على الفخر في القول والكتابة والعمل والعرض المصوّر، وفي الظواهر الفنية الأخرى.

ونظراً لانعقاد هذه النسخة من المهرجان في فترتين زمنيتين في شهري سبتمبر/أيلول و نوفمبر/تشرين الثاني 2020، سيقام قسم مسابقة "المدافعون عن الصحة" في المرحلة الاولى خلال شهر سبتمبر/أيلول القادم.

ويتضمّن القسم المخصص لتغطية تضحيات الكوادر الصحية في ايران والعالم خلال مواجهة جائحة كورونا، الجوائز التالية: تمثال المهرجان ودبلوم فخري، إضافة الى جائزة نقدية لأفضل فيلم وثائقي، و جائزة لافضل فيلم روائي قصير و جائزة نقدية لأفضل فيديو وأفضل سيناريو و أفضل فيلم رسوم متحركة، الى جانب جائزة نقدية لأفضل صورة،و أفضل رسومات (غرافيك).

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