٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ١٢:٤٧ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83917515
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نوبخت: عجلة التنمیة تواصل الدوران فی هذه الظروف الصعبة

نوبخت: عجلة التنمیة تواصل الدوران فی هذه الظروف الصعبة

طهران/ 22 آب/ اغسطس/ ارنا - أكد رئيس منظمة التخطيط والميزانية في إيران محمد باقر نوبخت أن عجلة التنمية في البلاد ما تزال تدور رغم هذه الظروف الصعبة التي لاتستطيع فيها إيران بيع النفط مقابل الغذاء والدواء.

وفي حديث تلفزيوني صباح اليوم السبت تطرق نوبخت الى الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب الحظر وقال : ان البلاد تعاني منذ عامين من الحظر والضغوط القصوى التي لاتتيح بيع النفط حتى من أجل الغذاء والدواء.

واشار نوبخت الى حالة الركود الاقتصادي بسبب انتشار فيروس كورونا موضحا ان عائدات الحكومة في عامها الاخير شهدت انخفاضا كبيرا ، لكنها استطاعت مواجهة مخططات الاعداء بما وضعته من برامج وخطط واشار الى ان الاعداء ارادوا وقف عجلة التنمية في البلاد لكننا رغم ذلك نشهد افتتاح المشاريع العمرانية الكثيرة التي تتطلب ميزانية كبيرة.

وأكد رئيس منظمة التخطيط والميزانية الى ان الحكومة بصدد شروع جديد تحت عنوان ( الانفتاح الاقتصادي) مشيرا الى ان مجلس التنسيق الاقتصادي بين السلطات الثلاث يتابع بحث هذا الموضوع.

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