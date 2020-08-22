ايران.. ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا إلى 20 ألفا و502 شخصا

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم السبت، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل ألفين و28 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 356 الفا و792 شخصا حتى الآن.

وأشارت الى أن 707 شخصا من إجمالي المصابين بالفيروس خلال الساعات الـ ـ24 الماضية تلقوا العلاج في المستشفيات.

وتابعت، ان عدد المتعافين من كورونا في إيران بلغ 307 آلاف و702 شخصا لغاية الآن، فيما 3,850 من المصابين بكوفيد-19 في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثلاثة ملایین و11 الفا و310 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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