بأعداد کثیرة.. مستنقع كاني برازان یستضیف الفلامنجو

وقال رئيس مركز حماية البيئة في مهاباد(شمال غرب)، فاروق سخنور : "إن الظروف الملائمة للمستنقع، تستقطب أكثر من 1500 قطعة من طيور النحام المهاجرة في هذا لمکان للراحة والتغذية".

وأضاف: تهاجر طيور النحام المهاجرة سنويا في مثل هذه الايام من بحيرة أرومية إلى المناطق الرطبة التابعة للبحيرة بما في ذلك مستنقع كاني برازان في "مهاباد و "سولدوز" في نقده.

وتابع: "ان انخفاض درجة الحرارة وتقليل تبخر المياه، تحولا المستنقع الى مكان مناسب لاستقطاب االطيور ومن المتوقع أن يزداد عدد الطيور المهاجرة فيه خلال الأسابيع المقبلة".

وأضاف "سخنور": توجد انواع نادرة من الطيور في هذ المستنقع مثل قطقاط أبيض الذيل و بط أبيض الوجه و و شرشير بينما هي من الطيور التي تأتي ضمن قائمة الطيور المهددة بالانقراض".

ويعد مستنقع كاني برازان الدولي في مهاباد بمساحة 910 هكتارات من اهم المستنقعات الدولية في جنوب بحيرة ارومية وموطنا للطيور المائية في شمال غرب البلاد كما يعد مكـانا للاسـتراحة ومصـدرا للاغذیه لهذه الطيور.

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