جلالي: وزير الدفاع سيعقد لقاءات هامة مع نظرائه الروس

واضاف جلالي في تصريح له اليوم السبت ان المشاورات العسكرية متواصلة بين البلدين الى جانب المشاورات بشان خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).

وتابع ان روسيا من خلال تصويتها ضد القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة بشأن تمديد حظر الأسلحة على إيران موخرا اظهرت بانها تعارض الاجراءات غير القانونية والجهود الاميركية التي لا أساس لها، بما في ذلك عودة قرارات مجلس الأمن.

وقال جلالي ان التعاون الدفاعي والعسكري بين إيران وروسيا يكتسب زخما كل يوم، مضيفا ان فصلا جديدا من التعاون الفني والعسكري بين ايران وروسيا على الابواب.

انتهى**2018