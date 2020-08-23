وزير الامن: الشعب الايراني لا يخضع للذل ولا یقبل الاستسلام

وفي كلمة ألقاها أمس السبت في المؤتمر الثالث لإحياء ذكرى الوزراء والموظفين الشهداء بمركز المؤتمرات في موسسة الاذعة والتلفزة اعرب عن تعازيه بمناسبة ايام استشهاد الإمام الحسين (ع) وقال: منذ فترة قيادة البلاد من جانب قائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي، نواجه العديد ممن يضمرون لنا العداوة، ولو استسلمنا امام المتغطرسين للحظة واحدة، فلن يتبقى شيء من ثورتنا الاسلامية وعزتنا.

واضاف ان مجتمعنا يحتاج الى ثقافة الاستشهاد حتى يتمكن من الوقوف في وجه العدو ومواصلة ذلك ورفع راية الانتصار.

وتابع : :ان سر عدم استسلام شعبنا للقوى العظمى ووقوفه بحزم وصلابة امامها هو روح الاستشهاد التي تبني ثقافة المقاومة وثقافة المقاومة تجعل الشعب صامدا في وجه ألاعداء.

انتهى**2018