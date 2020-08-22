الفنان الإيراني "بختيار بنجه اي" يقتنص جائزة أفضل ممثل من مهرجان هونغ كونغ الدولي

وفي حوار مع مراسل إرنا اليوم السبت، أضاف خاكبور، ان الدورة الرابعة والأربعين من مهرجان هونغ كونغ الدولي أعلنت عبر موقها الإلكتروني عن أسماء المتوجين بجوائزها رغم إلغاء إقامتها بالشكل المعتاد بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.

وكانت دروة مهرجان هونغ كونغ قد تأخرت عن موعدها الأول والمؤجل بسبب كورونا لكن القائمين على المهرجان وحرصا على دعم الأعمال المشاركة قاموا بتحكيم واختيار الجوائز للمشاركين، حيث وقع الإختيار على الفنان الإيراني بختيار بنجه اي وتوج بجائزة أفضل ممثل عن مشاركته في فيلم "الغريب" (نامو) للمخرج "نادر ساعي ور".

کما فاز بختیار بنجه ای في وقت سابق بجائزة أفضل ممثل في مهرجان طبرمين السينمائي في إيطاليا.

وأشار الى أن "الغريب" هو تجربة التمثيل الثالثة في الأفلام السينمائية الطويلة التي يخوضها بختيار بنجه اي.

ويشارك بنجه اي التمثيل سويل شيركير، نادر مهدي لو، ناصر هاشمي، هادي افتخار زاده، فيروز عاقلي وتارا آقاجاني.

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