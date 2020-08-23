٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٠ ٦:٤٠ ص
رقم الصحفي: 2457
رمز الخبر: 83918161
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بدء التعاون بين ايران والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي لاحياء مستنقعات هامون

بدء التعاون بين ايران والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي لاحياء مستنقعات هامون

طهران/ 22اب/ اغسطس - اطلقت موسسة حماية البيئة الايرانية وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي والاتحاد الاوروبي مشروعا مدته خمس سنوات يهدف الى احياء مستنقعات هامون بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوبي شرق البلاد.

وفي هذا المشروع، يعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشريك التنفيذي للاتحاد الاوروبي ويدير الميزانية كما تدير موسسة حماية البيئة الإيرانية وفريق ادارة المشروع المتخصص الاعمال التنفيذية.

وقال مساعد رئيس موسسة حماية البيئة الايرانية في تصريح له اليوم السبت ان مشروع احياء مستنقعات هامون يشكل فرصة ثمينة للبلاد، وخاصة لمحافظة سيستان وبلوشستان کی تقوم بتحسين الظروف المعيشة والاقتصادية للمجتمعات المحلية وخفض ظاهرة الغبار والاتربة فيها فضلا عن احياء اكبر النظم البيئية للمستنقعات بالاعتماد على الخبرات والتجارب المحلية والدولية.

انتهى**2018

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