السفير الإيراني لدى الصين: أميركا تعاني اليوم من عزلة غير مسبوقة

وفي تغريدة له اليوم السبت، أكد كشاورز زاده، ان مواقف الصين المبدئية بشأن القضايا الدولية، بما في ذلك الاتفاق النووي ومواجهة الأحادية الأميركية، تعكس التزام ومسؤولية دولة قوية.

وتابع، ان الصين على العكس من الولايات المتحدة لا تستغل قوتها في إنتهاك القوانين والقرارات الدولية.

وفي ذات السياق، صرح مسؤولون صينيون، بمن فيهم وزير الخارجية والمندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة والمتحدث باسم وزارة الخارجية، ردا على الإجراءات الأميركية غير القانونية، مؤكدين أن الولايات المتحدة ومنذ إنسحابها أحادي الجانب من الإتفاق النووي، لم تعد طرفا في الإتفاق وهي تفتقر الى صلاحية مطالبة مجلس الأمن بتفعيل آلية الزناد.

انتهى**أ م د